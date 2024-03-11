Amazon Türkiye’nin bahar fırsatları başladı

Amazon Türkiye, tüm müşterilerine ihtiyaç duydukları ürünleri müthiş fırsatlarla alabilecekleri bahar fırsatlarını tarihlerini duyurdu. Amazon Bahar Fırsatları, 11 Mart Pazartesi günü öğlen 12.00’de başlayacak ve 26 Mart 23:59’a kadar devam edecek. Amazon müşterileri, kampanya boyunca elektronikten modaya, ev ve yaşamdan evcil hayvan ürünleri ve oyuncaklara kadar farklı kategorilerde binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulabilecek.

Amazon Bahar Fırsatları boyunca indirime girecek ürünlerden bazıları ise şöyle; Vitra & Artema Musluk ve Yıkama Sistemleri, Stanley Termos ve Soğutucu Çantalar, Crocs Ürünleri LEGO Ürünleri, Zwilling Ev ve Mutfak Ürünleri, Cosori Air Fryer, Arzum Mutfak ve Kişisel Bakım Ürünleri, Tommy Hilfiger Giyim Ürünleri, Samsung Akıllı Saatler Acer Ürünleri.

PEŞİN FİYATINA 9 TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI

Ayrıca, 30 Mart’a kadar onlineda avantajlı ödeme seçenekleri sunan ‘’Şimdi Al Sonra Öde’’ kampanyası ile tüm müşteriler, Maximum Kart ve Maximiles ile elektronikten modaya, ev ve yaşamdan evcil hayvan ürünleri ve oyuncaklara kadar farklı kategorilerden yasal taksit sınırlaması olmayan binlerce üründeki 1.000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde, 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksit veya peşin fiyatına 9 taksitle ödeme kolaylıklarından faydalanabilecek.