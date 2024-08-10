Amazon'da Türkiye depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Amazon'da Türkiye depremi

Yeni gümrük mevzuatı nedeniyle birçok yabancı mağaza Amazon Türkiye'deki satışlarını durdurdu.

Türkiye’de uygulamaya giren yeni gümrük mevzuatları, yabancı markaların Türkiye pazarından çekilmesine neden oluyor.

Nike’ın Türkiye’deki satışlarını durdurmasının ardından, dünya devi online alışveriş sitesi Amazon'daki yabancı mağazalarda Türkiye’ye yönelik uluslararası satışlarını askıya aldığı iddia edildi.

Artan gümrük vergileri ve sıkı denetim süreçlerinin getirdiği maliyetler, bu kararların başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, Türkiye’deki tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirebilir.

NİKE DURDURDU

Nike, söz konusu incelemeler tamamlanana kadar Türkiye'den verilen siparişlerin teslimatında aksaklık yaşanmaması için bu hizmeti geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

INDİTEX’TAN YANIT GELDİ

Zara, Massimo Dutti, Pull&Beer, Oysho ve Bershka'yı bünyesinde bulunduran İspanyol perakende grubu Inditex, ‘Türkiye’den gidiyorlar’ iddialarına ‘Kalıcıyız’ diyerek yanıt verdi.

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