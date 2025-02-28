Amazon'dan "Ramazan Alışverişi" kampanyası

Kaynak: AA
Amazon'dan "Ramazan Alışverişi" kampanyası

Amazon'un "Ramazan Alışverişi" kampanyası, pek çok kategoriden üründe sunulan avantajlı fiyatlarla başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 Mart gün sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında mutfak ürünlerinden gıdaya, ev eşyalarından temizlik ürünlerine kadar birçok seçili ürün kategorisinde cazip indirimler sunulacak.

Müşteriler, iftar ve sahur sofraları için alışverişlerini Amazon'dan uygun fiyat, ödeme kolaylıkları, hızlı ve kolay teslimat ile yapma fırsatı bulacak.

Ramazan alışverişi kampanyasına ek olarak Prime üyeleri, 28 Şubat – 6 Mart "Süper Tasarruf Haftası" kapsamında seçili ürünlerde geçerli 500 liralık alışverişlerde yüzde 15 ek indirim kampanyasından da faydalanabilecek.

Ramazan ayı boyunca Amazon Türkiye, iftar ve sahur sofraları için ilham almak isteyenlerin de adresi olacak. Amazon'dan satın alınabilen malzemelerle yapılabilecek pratik ve lezzetli tarifleri şirket, Amazon internet sitesi ve Instagram hesabından müşterilerine sunacak.

Ramazan Alışverişi ve Süper Tasarruf Haftası'ndaki indirimlerin yanında, Prime üyeleri sadece 4 Mart'a özel gerçekleşecek Ramazan Prime Akşam Fırsatları kampanyası kapsamında temel ihtiyaçlar, gıda, ev ve mutfak kategorilerinde sunulacak ek indirimlerden de yararlanabilecek. Ek olarak tüm Amazon müşterileri, seçili kredi kartlarıyla mevcut yasal düzenlemelerde belirtilen taksit sınırlamalarına tabi ürünlerde geçerli 12 aya varan taksit seçenekleriyle istedikleri ürünlere cazip ödeme avantajlarıyla ulaşabilecek.

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