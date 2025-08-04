Amazon'dan Wondery hakkında ilk açıklama geldi

Amerikan teknoloji devi Amazon’un, 2020 sonunda satın aldığı Wondery podcast stüdyosunu kapatacağına dair çıkan haberler şirket tarafından yalanlandı. Bloomberg'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir haberde, Amazon’un Wondery'yi kapatma kararı aldığı ve bu kapsamda 110 çalışanın işine son verileceği iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Amazon, TechCrunch’a yaptığı açıklamada Wondery’nin kapanmadığını, ancak bazı operasyonel değişikliklerin yapıldığını duyurdu.

Şirket, Wondery çatısı altında geliştirilen “yaratıcı odaklı podcast projeleri”nin sürdürüleceğini, ancak bu içeriklerin yönetiminin yeni bir ekip tarafından üstlenileceğini açıkladı. Amazon’un açıklamasında, “Podcast dünyası son yıllarda ciddi şekilde değişti, özellikle de video odaklı, yaratıcı içeriklerin yükselişiyle. Bu değişiklikler, Wondery’nin Amazon içindeki entegrasyonunu sadeleştirmeye yönelik atılmış stratejik adımlardır” denildi.

AUDİBLE İLE BÜTÜNLEŞME VE YENİ DÖNEM

Yapılan bu yeniden yapılandırma kapsamında, Wondery’nin anlatı temelli içeriklerinin Audible markasıyla birleştirileceği de açıklandı. Bu içerikler arasında “Dr. Death” ve “American Scandal” gibi popüler podcast dizileri de yer alıyor. Amazon’un bu kararı, podcast endüstrisinde video içeriklerin yükselişiyle birlikte Spotify ve YouTube gibi büyük rakipleriyle rekabette yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığını gösteriyor.

Amazon’un verdiği bilgiye göre bu dönüşüm sayesinde içerik üreticileri, kendi markalarını farklı platformlara taşıma ve gelirlerini çok kanallı yapılar üzerinden artırma konusunda daha fazla destek alacak. Aynı zamanda reklam verenler için de süreç daha erişilebilir ve sade bir hale getirilecek.

Podcast yayıncılığı son yıllarda ciddi bir evrim geçiriyor. Wondery gibi büyük stüdyoların yeniden yapılandırılması, sektörün dijital medya ve video tabanlı içeriklere kaydığını net şekilde ortaya koyuyor. Amazon’un bu kararı, sadece iç pazarda değil, küresel içerik stratejilerinde de belirleyici bir döneme işaret ediyor.