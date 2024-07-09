Amazon'un kurucusu Datça'da şok oldu. 100 bin dolar hesap ödedi

Kaynak: Takvim
Amazon'un kurucusu Datça'da şok oldu. 100 bin dolar hesap ödedi

Amazon’un son kurucusu Jeff Bezos'un, Datça'da arkadaşlarıyla lüks bir restoranda yaptığı yemek için 100 bin Euro (3,5 milyon TL) ödediği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde 500 milyon dolarlık ultra lüks yatıyla Bodrum'a demirleyen Bezos, geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile tatil yapıyor.

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan’ın haberine göre, Bezos, yatında konuk ettikleri yakın dostlarıyla Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı sunan lüks bir restoranda yemek yedi.
Bezos'un bu yemeğe 100 bin Euro hesap ödediği ileri sürüldü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YATLARINDAN BİRİNE SAHİP

Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı "Flying Fox" ise Şubat ayında Fethiye'ye demir atmıştı. Dünyanın en büyük 20 yatından birine sahip olan Bezos, Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt almıştı.

Almanya'da 2016 yılında inşa edilen bu yat, 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuzu, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları, sinema salonları ve iki helikopter pistine sahip. Yatta biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabin bulunuyor ve bu kabinlerde 22 misafir kalabiliyor.

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