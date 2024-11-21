Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sánchez'den evsizlere dev bağış

Jeff Bezos ve Lauren Sánchez, evsizlikle mücadele kapsamında 40 organizasyona 110,5 milyon dolar bağışladı. Bu bağış, Bezos Day 1 Families fonu aracılığıyla ailelerin sokaktan kurtarılması ve bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olmak amacıyla kullanılacak. İkilinin açıklamalarında, bu yardımların topluma karşı bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Lauren Sánchez, evsizliğin arttığı bu dönemde yardım etmenin önemine değinerek, "Her ailenin bir yuvaya ihtiyacı var. Bu sürecin bir parçası olmaktan mutluyuz," dedi. Jeff Bezos ise, “Hiçbir çocuk dışarıda uyumamalı. Bu organizasyonların olağanüstü çabalarına destek vermek bizim için bir ayrıcalık,” ifadelerini kullandı.

Bu bağış, çiftin yaptığı ilk yardım değil. Geçtiğimiz ay Bezos ve Sánchez, Bezos Earth Fund aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye 100 milyon dolar bağışlamıştı. Lauren Sánchez, yardımseverliğin kendisi için kişisel bir anlam taşıdığını belirterek, “Küçükken büyükannemle hastanelere gidip hemşireler için muzlu kek yapardık. Bu basit ama anlamlı bir deneyim benim için hayırseverlikte kalıcı bir iz bıraktı,” dedi.

Bezos ve Sánchez, servetlerini topluma fayda sağlamak için kullanmayı sürdüreceklerini ve hayırseverlik yolculuklarının daha uzun bir yolculuk olduğunu dile getiriyor.