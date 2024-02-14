Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan 4 Milyar dolarlık hisse satışı

Kaynak: Haber Merkezi
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan 4 Milyar dolarlık hisse satışı
Dünyanın sayılı zengilerinden Jeff Bezos Amazon'daki hisselerinin çoğunu sattı. Satışın toplam değerinin 4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Teknoloji devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan hisse satışı. Bezos 24 milyon Amazon hissesi sattığını açıkladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Bezos, Amazon hisselerini en son üç sene satmıştı.

Şirket, mevcut fiyatlarla yaklaşık, 8,4 milyar dolar değerinde 50 milyon hisse satmayı planladığını açıkladı.

12 milyon hissenin ilk satışı Cuma günü yapılan düzenleyici başvurusunda duyuruldu, ardından Salı günü ikinci 12 milyon hissenin satışının duyurusu yapıldı.

Bezos'un, geçen yıl Washington eyaletindeki Seattle'dan Florida'daki Miami'ye taşınmasından sonra kazançları üzerinden herhangi bir vergi borcu olmayacak.

Hisse satışlarından veya diğer uzun vadeli yatırımlardan elde edilen 250 bin doların üzerindeki kazançlar Washington eyaletinde yüzde 7 oranında vergilendirililiyor. Bezos'un Miami'ye taşınmasıyla birlikte ünlü zengini 280 milyon dolar vergi ödemesinden kurtardı. Çünkü, Bezos Seattle'da yaşıyor olsaydı, 4 milyar dolarlık hisse satışı nedeniyle 280 milyon dolar borcu olacaktı.

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