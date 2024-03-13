AMB’ de faiz indirimi için bahar sinyali

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau banka yetkilileri arasında faiz indirimlerine bahar aylarında başlamaya yönelik genel bir uzlaşı olduğunu belirtti.

Fransa Merkez Bankası Başkanı da olan Villeroy, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, para politikasını gevşetmeden önce çok uzun süre bekleyerek ekonomiye gereğinden fazla zarar verme riskinin, çok erken hareket edip enflasyonun yeniden hız kazanmasına yol açma riski ile “en azından eşit” hale geldiğini dile getirdi.

Villeroy, “Geçen haftaki Yönetim Konseyi toplantımızdan bu yana, baharın 21 Haziran’a kadar süreceğini akılda tutarak, baharda faiz indirmeye yönelik çok geniş bir anlaşma var” ifadelerini kullandı.

Bir diğer AMB üyesi Robert Holzmann ise Fed’den önce faiz indirmenin yatırımcıların tepkisine sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu.