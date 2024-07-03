AMB üyesinden faiz mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AMB üyesinden faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Gabriel Makhlouf, 2024’te 2 faiz indirim daha yapmanın biraz fazla ileri gitmek olacağını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair güven kazanmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu ve 2024’te yalnızca bir faiz indiriminin daha uygun olabileceğini ifade etti.

Makhlouf, "Başka bir faiz indirimi beklentisinden memnunum. Bence bugün, Temmuz başında iki indirim muhtemelen biraz fazla ileri gitmek olur. Bunu göz ardı ettiğimi söylemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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