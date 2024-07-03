Küresel piyasalarda gözler kritik verilerde

Piyasalar bugün ABD tarafında açıklanacak olan öncü tarım dışı istihdam verisini merakla beklerden, yurtiçinde ise enflasyon rakamlarını yakından izliyor.

Bugün ABD tarafında öncü tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu veri Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğinde. Bu veri para piyasaları üzerinde etkili olabilir.

Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’nin konuşması takip edildi. "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik." İfadelerini kullandı.

Aynı zamanda FED Başkanı Powell’ın açıklamalrı piyasaların odağındaydı. Powell "Son veriler, dezenflasyon patikasında olduğumuzu gösteriyor. Ancak enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize doğru indiği konusunda daha fazla güvene ihtiyacımız var." İfadelerine yer verdi.

ABD'de Bağımsızlık Günü sebebiyle yarın kapalı olacak. New York Borsası, bugün de erken kapanış yapacağını anımsatan analistler, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasalarda oynaklığı meydana getirebileceği belirtiliyor.

Analistler, cuma günü tarım dışı istihdam verisinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik güçlü sinyaller verebileceğine vurgu yapılarak, ilgili verinin istihdam piyasasına dair soğuma sinyalleri vermesi halinde Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğini ifade edildi.

Para piyasalarında ise Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71 de kalırken, bankanın kasımda ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 97'ye yükseldi. Olası bir faiz indirimi sonrasında bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 77 ile belirtiliyor.