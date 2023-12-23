Ambulans, kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Ambulans, kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Manisa’nın Kula ilçesinde bir ambulans ve plastik boru yüklü bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı. Kazaya karışan ambulansın içinde bulunan 83 yaşındaki Musa Özcan kalp krizi tanısıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kalp krizi tanısı ile Kula Devlet Hastanesi’nden Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan isimli hastayı taşıyan Bekir Şahin idaresindeki ambulans, Kovukdere rampalarından indiği esnada İbrahim Demir idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolun neden olduğu kaza sebebiyle ambulans sürücüsü Bekir Şahin (26), ambulans içerisinde bulunan acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı (26) , ve Acil Tıp Teknisyenleri Ayşenur Bayram (26) ile Meral Tetik (26) yaralandı.

Ambulans, kamyona çarptı: 1 ölü, 4 sağlık personeli yaralı - 1

Kaza esnasında Kula’dan Salihli’ye sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan(83) isimli hasta, olay yerine gelen başka bir ambulansla acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı eşliğinde Salihli’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ambulansta sıkışan acil tıp teknisyeni Ayşenur Bayram’ı sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 4 sağlık personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ambulans, kamyona çarptı: 1 ölü, 4 sağlık personeli yaralı - 2

Öte yandan kazanın ardından başka bir ambulansla Salihli’deki özel bir hastaneye sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan (83), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapandı. Kazaya karışan ambulans ve kamyonun yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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