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Bu sese kulak verin ambulans şoförleri stres küpü

Bir sevdiğinizin ya da ambulansın içinde olduğunu ve kendinizin de onunla birlikte olduğunu bir düşünün. Ne denli güç olacaktır eminiz. Bir de yanınızdaki şoförü düşünün. Elbette onun da durumu pek parlak değil. Zira her geçen artan trafik hasta yakınlarını ilgilendirdiği kadar ambulans şoförlerini de ilgilendiriyor. Kısacası; stres tavan yapınca bakın neler yaşanıyor?

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:09
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Ambulans şoförleri dert küpü

Bu sese kulak verin ambulans şoförleri stres küpü
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Gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren 112 Acil Servis ekipleri, büyük bir özveriyle hayat kurtarmayı sürdürüken trafikte ve hasta yakınları ile yaşadıkları sıkıntılar yüzünden adeta dert küpü.
Zamanla yarışan ambulans şoförleri, zaman zaman duyarsız sürücülerin araçlarını yanlış park etmeleri ve yol vermemeleri nedeniyle zor anlar yaşıyor. İşte bir örnek ambulans şoförü. 10 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Furkan Yıldırım vatandaşlara “duyarlılık” çağrısında bulundu, “Unutmayalım ki, bizi engelledikleri her saniye hasta veya yaralının hayatından çalınan önemli dakikalardır” diye konuştu.

Yıldırım, Aydın genelinde yılda 180 bin acil vakaya müdahale ettiklerini belirterek, “Bünyemizde 47 tane ambulans, 3 motorize ambulans olmak üzere 50 ekiple hizmet vermekteyiz. 650 personel ile hizmet vermekteyiz. Bunların 160’ı sürücü olarak görev yapmakta” dedi ve yakınmalarını dillendirdi:

“Hastane öncesinde hastanın veya yaralının en iyi şekilde stabilizasyonunun sağlanarak hastanelere transferlerinin sağlanması açısından büyük önem taşıyoruz. Bunu da büyük bir soğukkanlılıkla yerine getirmemiz gerekiyor. Mesleğimizin soğukkanlılık gerektiren bir tarafı var ve sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Gün içerisinde bazı sıkıntılar ile karşılaşabiliyoruz. Belirli problemlerle baş etmek zorundayız. Sivil araçların düzensiz oluşturduğu parklar, sokakların dar olduğu noktalarda hastalara ulaşmamız konusunda etkiliyor. Mesleğimizin en önemli unsuru olay yerine ulaşmamız olduğu için sürücülerin ambulansları gördüğü zaman duyarlı davranıp yol vermeleri, bizim hastalara daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak. Unutulmamalıdır ki bu hastalardan bir tanesi haberleri olmadan kendi yakınları da olabilir. O yüzden sürücüleri ve vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca, sağlık personelleri olarak ambulansın ön kabininde seyrettiğimiz durumlarda, 'Ambulansta hasta yokken neden siren çalıyorsunuz?' gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Ancak işimizin en öncelikli ve acil kısmı hastaya ulaşım sürecidir. Ne kadar hızlı ulaşabilirsek tedavi süreci de o kadar hızlı başlamış olur. O yüzden bizleri ambulans içinde gördüklerinde hasta yok diye yol vermemezlik yapmasınlar. Olay yerine saniyelerle geç kalmamız bile hastanın kaybına veya gerekli aktif tedaviyi alamamasına sebebiyet verir. Seyir halinde yaşadığımız problemlerin yanı sıra hasta yakınlarıyla girdiğimiz diyaloglar da hizmetimizin kalitesini yavaşlatmakta. Unutmasınlar ki bizimle girdikleri her gereksiz diyalog ve tartışma, kendi yakınlarının hayatlarından çaldıkları önemli dakikalardır”

“ACİL DURUM ARAÇLARINA KARŞI DUYARLI OLMAK KESİNLİKLE ŞARTI”

Yıldırım, “Ambulans yol açtıktan sonra peşimize takılan sürücülerle nadir de olsa karşılaşıyoruz. Hem kendi hayatlarını hem trafikteki diğer vatandaşları hem de ambulansın içinde bulunan hastanın hayatını tehlikeye attıklarını bilmelerini isteriZ. Belki onların ulaşacakları yere biraz geç ulaşmaları problem teşkil etmeyecektir, ancak bizim sağlık hizmeti verdiğimiz hastanın o an hizmete ne kadar ihtiyacı olduğunu, hayata tutunabilmek için bizlere ihtiyaç olduğunu unutmasınlar.” dedi.

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