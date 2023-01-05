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Ambulans şoförünü bıçaklayana kadın gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir'de ambulans şoförünü bıçaklayan ve gazeteciyi tehdit eden kadın gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:18
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Ambulans şoförünü bıçaklayan ve gazeteciyi tehdit eden kadın gözaltına alındı

Ambulans şoförünü bıçaklayana kadın gözaltına alındı
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İstanbul Başakşehir'de tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan kadın ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Başakşehir'de önceki gün özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.
Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti. 

Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı. Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.

İstanbul Başakşehir'de tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan kadın ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Başakşehir'de önceki gün özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti. 

Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı. Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.

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ÇOBAN
5.01.2023 12:34
Bunlar ortalığı boş buldu iyice kudurdular.  
 
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