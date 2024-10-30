Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı

Antalya'da yeni doğmuş bir bebeği taşıyan ambulansa ısrarla yol vermeyen ve görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından hakkında adli işlem başlatılan araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİDOĞAN BEBEK ÖZEL AMBULANSLA SEVK EDİLİYORDU

28 Ekim gecesi saat 03.10 sıralarında Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, erken dünyaya gelen bebeğin hastanede yenidoğan ünitesi olmadığı için Antalya'da bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bebeğin sevki için gelen özel donanımlı ambulanstaki görevliler, D-400 karayolunda yol vermeyen sürücü sebebiyle zor anlar yaşamıştı.

UYARILARA RAĞMEN BİLE BİLE YOL VERMEDİ

Otomobil sürücüsü tepe lambaları açık vaziyetteki ambulansın geçişine tüm uyarılara rağmen izin vermemiş, yaşananlar ise ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uyguladı, ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye atma” suçundan adli işlem başlattı.

Yapılan açıklamaların ardından olayla ilgili olarak ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği ve hızını yavaşlatan araç sürücüsü O.Ç isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Cezaevine teslim edilen O.Ç’ye ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan idari para cezası uygulandı.

