Ambulansın çarptığı kadın ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan kadının durumu, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 17.00 sularında İnönü Bulvarı'nda gerçekleşti. T.G. yönetimindeki 58 ACL 966 plakalı ambulans, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.T.'ye çarptı. Ambulansın çarpması sonucu M.T. metrelerce sürüklendi.
Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından M.T.'yi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. M.T'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.