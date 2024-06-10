Ambulansla hastaneye giderken acı son! Kahreden olay

Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan 09 HG 792 plakalı ambulans ile 35 ABL 331 plakalı otomobil kavşakta çarpışırken, ambulans savrularak devrildi ve metrelerce sürüklendi. Kazada, ambulanstaki hasta ve sağlık personelleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler ambulansın içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol kazayfa karışan araçların çekiciyle kaldırılması ile yeniden açıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası ambulansta hasta olarak bulunan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 85 yaşındaki Fatma Gümüş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ait KGYS görüntülerinde, Atatürk Bulvarı'ndan karşıya geçmek isteyen otomobilin kavşakta İzmir Bulvarı'nda seyir halinde olan ambulans ile çarpışması ve kazanın etkisi ile savrularak devrilip metrelerce sürüklendiği yer aldı.