Amca çocukları arasında bıçaklı kavga

Kaynak: DHA
Amca çocukları arasında bıçaklı kavga

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde amca çocukları arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3’ü kardeş olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Barış Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları arasında borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y. (24), İ.Y. (35), V.Y. (25) isimli kardeşler ile F.Y. (35) ve T.Y. (41) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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