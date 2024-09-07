Amca çocukları arasında bıçaklı kavga

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Barış Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları arasında borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y. (24), İ.Y. (35), V.Y. (25) isimli kardeşler ile F.Y. (35) ve T.Y. (41) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.