Amcasını öldürüp kuzenini yaralayan şahıs bazanın altında yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed Şaşı, isimli şahıs, kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti.

Pazarda balık satan ve amcasıyla 'müşteri kapma' kavgası eden Muhammed Şaşı, belindeki silahı çıkarıp peş peşe ateşledi.

AMCASINI ÖLDÜRDÜ KUZENİNİ YARALADI

Yaralanan Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertif Şaşı, hastanede hayatını kaybetti, Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri kaçan Muhammed Şaşı ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için inceleme başlattı. Aynı gün yakalanan D.Ş. yapılan işlemler sonrası serbest bırakıldı.

60 KAMERA KAYDI İLE 500 SAATLİK İNCELEME

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 60 kamera kaydı ve yaklaşık 500 saatlik inceleme sonucunda diğer şüpheli Muhammed Şaşı'nın ise Torbalı ilçesinde bir kırsal mahallede saklandığı belirlendi. Önceki gün yapılan operasyonla Muhammed Şaşı, saklandığı evdeki bazanın içinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinden sonra dün adliye sevk edilen Şaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.