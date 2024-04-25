Amcayı kim yedi? Papua Yeni Gine Başbakanı Biden'ın dili sürçmüş amcasını biz yemedik

Biden, 2. Dünya Savaşı'nda Amerika ordusunda pilot olan amcasının Pasifik adasına düştükten sonra "yamyamlar" tarafından yenildiğini ima etmesi son günlerin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Biden'ın iddialarına karşılık Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Başkan Biden'ın sözleri bir dil sürçmesi olabilir. Ancak ülkem bu şekilde etiketlenmeyi hak etmiyor. Amcasını biz yemedik. Başkandan bir an önce açıklama bekliyoruz. Aksi halde hukuki olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

Biden söz konusu tartışmalı açıklamasını geçtiğimiz hafta, İkinci Dünya Savaşı sırasında keşif görevlerinde görev yapan ABD Hava Kuvvetleri üyesi amcası Ambrose Finnegan'ın ölümünü anlatırken yapmıştı.

Biden, United Steelworkers'ın genel merkezinde konuşurken "Amcamın uçağı Papua Yeni Gine'de vuruldu ve cesedi asla bulunamadı. Çünkü eskiden Papua Yeni Gine'nin o bölgesinde gerçekten çok fazla yamyam vardı" dedi. Bu açıklamalara karşı ülke halkını savunan Marape, Biden'ı "Papua Yeni Gine'nin her yerine dağılmış 2. Dünya Savaşı kayıplarının kalıntılarını temizlemeye" davet etti.

Biden son zamanlarda Beyaz Saray'da ikinci dönem için Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a karşı yarışırken yaptığı gaf ve hatalarla gündeme geliyor.

Marape'nin yaptığı açıklamalara karşı ABD Başbakanı Biden'ın nasıl bir cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.