Amedspor cezaları beğenmedi, 'siyasi' açıklama yaptı

Diyarbakır’da oynan ve 2-2 beraberlik ile sonuçlanan Amedspor FK- Erzurumspor maçı gergin bitti. Futbolcular arasında arbede başladı. Futbolcular ve teknik ekipler arasında başlayan gerginlik tribünlere de yansıdı. Bazı taraftarlar sahaya yabancı maddeler fırlattı. Çevik kuvvet ekipleri, futbolcular ile teknik heyeti güvenli bir şekilde soyunma odalarına götürmek için yoğun çaba harcadı.

PFDK AMEDSPOR'A CEZA YAĞDIRDI

PFDK olayla ilgili cezaları açıkladı. Diyarbakır ekibini iki maç seyircisiz oynama cezası verilirken futbolcu Veysel Sapan 12, antrenör Antrenör Erhan Ölker 7, Mazlum Kılıç 5 maç ceza aldı. PFDK'nın maçla ilgili verdiği cezalar şöyle...

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 18.08.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 109-110-111, DOĞU ALT TRİBÜN 132-133, GÜNEY ALT TRİBÜN 122-123 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü antrenörü MAZLUM KILIÇ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu VEYSEL SAPAN’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu VEYSEL SAPAN’ın, rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü antrenörü ERHAN ÖLKER’in, rakip takım mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri 7 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi YUNUS ÇELİK hakkında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi MEHMET DELİL hakkında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi AHMET BUDAKÇI hakkında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi HALİL REŞİTOĞLU hakkında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

ERZURUMSPOR FK hakkında, 18.08.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK kaleci antrenörü AYHAN SÖĞÜTLÜ’nün, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK kaleci antrenörü AYHAN SÖĞÜTLÜ’nün, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK sporcusu ÖMER ARDA KARA hakkında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

AMEDSPOR'DAN SİYASİ AÇIKLAMA

Cezaların açıklanmasından önce Amedspor sosyal medya hesabından açıklama yaparak verilen cezaların syası olduğunu savundu. Diyarbakır ekibinin açıklaması şöyle: "Hukuk birimimiz tarafından bu cezalarla ilgili savunmalar ivedilikle hazırlanıp TFF'ye sunulmuştur. Ancak altını çiziyoruz: Kulübümüze verilen bu cezaların tek birini bile asla kabul etmiyoruz.

"BARIŞ ORTAMINI BALTALAMAYA ÇALIŞAN ODAKLAR!"

Sezon başından bu yana özellikle sosyal medyada organize bir şekilde kulübümüze karşı yürütülen Linç kampanyası, müsabakaların başlamasıyla birlikte sahaya taşınmış; hakemler ve federasyonun ilgili kurulları eliyle sürdürülmüştür. Bu durum, ülkemizde barış ortamını baltalamaya çalışan, eski Türkiye özlemiyle hareket eden belli odakların Federasyon ve MHK içerisinde yuvalandığının apaçık göstergesidir. Amedspor olarak, kulübümüze yönelik bu sistematik saldırılara en sert şekilde karşılık vereceğimizi ve hiçbir baskıya asla boyun eğmeyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

TFF'YE ÇAĞRI: VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN

Son olarak, maçın adil şekilde değerlendirilebilmesi için TFF'ye çağrımız nettir: İlgili gözlemci raporlar' ve VAR kayıtları derhal ve eksiksiz biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır. Kulübümüz, her koşulda adaletin, hakkaniyetin ve temiz futbolun yanında olacak; hiçbir kirli oyuna boyun eğmeyecektir."