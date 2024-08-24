Amedspor istedi. Hacıosmanoğlu anında kabul etti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Amedspor Başkanı Aziz Elaldı önemli açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır Stadı’ndaki zemin çalışmalarından bahseden Elaldı 4. Haftada oynanacak olan Kocaelispor maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması için TFF’ye başvurduklarını ve bu başvurunun kabul edildiğini duyurdu.

Elaldı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saha zemininin onarılması için önümüzdeki 1 Eylül 2024'te kendi sahamızda oynayacağımız Kocaelispor maçının İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması konusunda TFF'ye verdiğimiz dilekçe kabul edildi."

Amedspor – Kocaelispor mücadelesi 1 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te oynanacak.