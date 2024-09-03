Amedspor maçının hakemi DEM Parti belediyesi çalışanı çıktı

Trendyol 1. Lig’in 4. Hafta mücadelesinde Amedspor Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı’nda oynanan mücadelede ortalık karıştı.

KOCAELİSPOR'A ART ARDA 2 KIRMIZI KART

İlk olarak maçın 4. Dakikasında ceza sahası dışında Assombalongo’yu yerde bırakan Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci’ye kırmızı kart gösterdi. Mücadelenin 17.dakikasında ise rakibini yerde bırakan Muharrem Cinan VAR müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü.

KOCAELİSPOR TARAFTARLARI ÇILDIRDI

90 dakikanın sonunda 9 kişi kalan rakibini 3-0 geçen Amedspor ligdeki ilk galibiyetini alırken Kocaelispor’dan hakem Oğuzhan Aksu’ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

DEM PARTİLİ BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR

Taraftarlar Oğuzhan Aksu’nun Kocaelispor’u doğradığını ifade ederken ilginç bir detay ortaya çıktı. Oğuzhan Aksu’nun DEM Parti’nin elinde bulunan Akdeniz Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi. Ortaya çıkan bu detay sonrası Oğuzhan Aksu için şike yaptığı iddialarında bulunuldu.