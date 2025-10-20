Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Serik Belediyespor ve Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Antalya ekibinin stadındaki bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanamadığı için maç, İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlana mücadelede, gol perdesi 57. dakikada açıldı. Sağ kanattan Murat'ın ortasında ters taraftan ceza sahasına koşu yapan Hasan Ali Kaldırım gelişine vurdu. Kale sahasında topa ayak koyan Mbaye Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Amedspor öne geçti: 0-1

Serik Belediyespor, 68. dakikada skora denge getirdi. Sağ taraftan ceza sahasına giren Ilya Berkovskyi yerden içeriye çevirdiği topa bekletmeden vuran Gökhan Altıparmak fileleri sarstı: 1-1

87. dakikada bir kez daha sahneye Diagne çıktı. Fernando Andrade'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Diagne, üç rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ve ağları havalandırdı: 1-2

Mücadele Amedspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçlar puanını 19'a yükselten Amedspor, haftayı dördüncü sırada tamamladı. Serik Belediyespor ise 13 puanda kaldı.

Forma giydiği 9 maçta 10 gol atan Mbaye Diagne, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Senegalli hücum oyuncusu Adana Demirspor'a 3, Ankara Keçiörengücü'ne 2, Pendikspor, Sakaryaspor ve Sarıyer'e 1'er gol atmıştı.