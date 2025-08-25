Amedspor'da Dia Saba'dan hat-trick

Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.

AMEDSPOR 4 SİVASSPOR 2

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Ethem Potuk, Kurtuluş Aslan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Mehmet Murat Uçar, Celal Hanalp, Oktay Aydın (Dk. 87 Aytaç Kara), Sinan Kurt, Diaa Sabi'a (Dk. 87 Adama Traore), Emrah Başsan (Dk. 62 Andre Poko), Fernando Andrade (Dk. 62 Moreno), Diagne (Dk. 82 Felix)

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 73 Çağlayan Menderes), Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 66 Moutoussamy), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Luan, Kimpioka (Dk. 66 Emre Gökay), Badji (Dk. 58 Bekir Böke)

Goller: Dk. 33, 46 ve 61 Dia Saba, Dk. 85 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 71 Bekir Böke (Penaltıdan), Dk. 89 Luan (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Oktay Aydın, Dk. 70 Celal Hanalp (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Moutoussamy (Özbelsan Sivasspor)

