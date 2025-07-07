Amedspor'un paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü! Şehit haberinin olduğu gün...

Akşam saatlerinde MSB’den gelen acı haberde 19 askerimizden 5’i metan gazından etkilenerek hayatını kaybetmişti. Acı haberin ardından Amedspor’un “Bizimkilerin keyifleri yerinde” şeklinde futbolcuların kafa topu eğlencesini vermesi büyük tepki çekmişti. Öyle ki video 12 milyon izlenmeyi geçti.

Sosyal medya üzerinden vatandaştan ise gelen tepkiler arasında “5 şehit verdiğimiz gün paylaşıma bak” ifadesi yer almıştı.

Vatandaştan gelen tepkiler dikkat çekmişti.

8 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Dün akşam saatlerinde Pençe-Kilit bölgesinde arama tarama faaliyetleri yapan 19 askerimiz bir mağarada metan gazından etkilenmişti. İlk belirlemelere göre 5 askerimiz şehit olduğu açıklanmıştı. MSB, bugün için yaptığı yen açıklamada acı haberi verdi. 3 askerimiz daha şehit oldu. Bu noktada şehit sayısı 8’e yükseldi, yaralı sayısı ise 11 oldu.

VİDEO 12 MİLYON İZLENDİ

Amedspor’un dün şehit haberi sonrası futbolcuların kafa topu eğlencesini “Bizimkilerin keyifleri yerinde” şeklinde yer vermesi büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından video ise 12 milyon üzeri bir izlenmeye ulaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ: 5 ŞEHİT OLDUĞU GÜN BU PAYLAŞIMI YAPMAK İNSANLIK MI?

Bazı sosyal medya kullanıcılardan; “Türk milletinin 5 evladının şehit düştüğü saatlerde yapılan bu paylaşımı hiçbir Türk unutmasın!”, “Irkçı değiliz ama bilerek yapıyorsunuz.”, “Bilerek yapıyorsunuz bunun başka inisiyatifi yok”, “5 şehit olduğu gün bu paylaşımı yapmak insanlık mı?”, “yazık” ve “utanıyorum” şeklinde tepki paylaşımı geldi.