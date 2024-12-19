Ameliyat olmuştu! Ferdi Tayfur'un son hali korkuttu

Soğuk algınlığı nedeniyle evinde rahatsızlanan usta sanatçı Ferdi Tayfur, Marmaris ilçesinde bir hastaneye kaldırılmıştı.

ANTALYA'DAKİ ÖZEL BİR HASTANEYE NAKLEDİLMİŞTİ

Ardından ambulansla Muğla'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen Tayfur, doktorunun talebi üzerine Antalya'daki özel bir hastaneye nakledilmişti.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Şirin Gözalıcı, sanatçının ameliyat olduğunu açıklamıştı. Gözalıcı; "Sayın Ferdi Tayfur'uın ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DOKTORU SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Usta sanatçının doktoru Asuman Yavuz, Ferdi Tayfur'un tedavi sürecini ve sağlık durumunu anlattı.

"Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şuan hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum."

BİTKİN HALİ KORKUTTU

Usta sanatçının bitkin ve yorgun hali, hayranlarında da endişeye sebep oldu.