Ameliyatlarla bacak boylarını eşitleme. İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Bacak boyu eşitsizliği, bir bacak diğerinden daha kısa olduğunda ortaya çıkan bir durumu olduğu biliniyor. Bu durum doğuştan olabileceği gibi, bir kaza veya hastalık sonucu da ortaya çıkabilir.

Bacak boyu farkı 2 cm'den fazlaysa, yürüme, koşma ve oturmada zorluk gibi problemlere yol açabilir.

Bacak boyu eşitsizliğini düzeltmek için çeşitli cerrahi işlemler mevcut. Bu işlemlerden hangisinin uygun olduğu, boy farkının büyüklüğüne, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı.

Bazı yaygın cerrahi işlemler şunlardır:

Uzatma Osteotomisi: Bu işlemde, kısa bacak kemiği kesilir ve kademeli olarak uzatılır. Uzatma, genellikle bir cihaz kullanılarak gerçekleştirilir. Bu cihaz, kemiğin uzamasını sağlayan dahili veya harici bir çerçeve. Uzatma osteotomisi, en karmaşık cerrahi işlemlerden biridir ve birkaç ay veya bir yıl sürebilir.

Kemik Kısaltma: Bu işlemde, uzun bacak kemiği kısaltılır. Kemik, bir testere veya kesici alet kullanılarak kısaltılır. Kemik kısaltma, uzatma osteotomisinden daha az karmaşık bir işlemdir ve genellikle birkaç saat sürer.

Epifizyal Kıkırdak Uzatma: Bu işlem, büyüme çağındaki çocuklarda kullanılır. Epifizyal kıkırdak, kemiklerin uçlarında bulunan ve büyümeden sorumlu olan kısımdır. Bu işlemde, epifizyal kıkırdak uyarılarak kemiğin daha fazla uzaması sağlanır.

Bacak boyu eşitsizliği, birçok insanın yaşam kalitesini etkileyen ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen bir durum. Modern cerrahi teknikler, bu sorunu çözmek için etkili yöntemler sunmakta.

İŞTE UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR...

Prof. Dr. Mehmet Kalkan ve Doç. Dr. Uygar Daşar gibi uzmanlar, bacak boyu eşitleme ameliyatlarının, bireylerin yürüme kabiliyetini ve genel sağlığını iyileştirdiğini belirtiyorlar. Bu ameliyatlar, bacaklardaki uzunluk farkını düzeltmek için kemik uzatma veya kısaltma tekniklerini kullanır.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir vakada, sağ bacağı sol bacağından 8 santim kısa olan bir hastanın bacağı, 1,5 yıl süren bir tedavi sonucunda 6 santim uzatılmış ve sol bacağı da 2 santim kısaltılarak bacak boyları eşitlendi. Bu tür ameliyatlar, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Bilimsel araştırmalar, bacak boyu eşitleme ameliyatlarının başarısını ve güvenliğini desteklemekte. Bu ameliyatlar, özellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde, uzun vadede olumlu sonuçlar göstermekte.