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Ameliyatsız 100 kilo verdi

Düzce Üniversitesi Hastanesinde uygun egzersiz ve beslenme programına uyum sağlayan 45 yaşındaki hasta, ameliyatsız olarak bir yılda 177 kilodan 81 kiloya düştü. Sedye ile getirildiği hastaneye şimdi yürüyerek gelen hasta, yatağa bağlı olmadan yaşamanın tadını çıkardığını söyledi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:50
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Ameliyatsız 100 kilo verdi

Ameliyatsız 100 kilo verdi
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Bir yıl önce 177 kiloda olan ve sedyeyle Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne gelen 45 yaşındaki Y.G. solunum yetmezliği başta olmak üzere bir dizi sağlık sorunları yaşıyordu. Yapılan tetkiklerin ardından Aile Hekimliği Anabilim Dalı Obezite Polikliniği ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Polikliniği'nde hasta için tedavi programı düzenlendi. Uygun egzersiz ve beslenme programına uyum sağlayan hasta, ameliyatsız olarak bir yılda 177 kilodan 81 kiloya kadar düştü.

 

Daha sağlıklı bir hayata adım atan Y.G. “Nefes darlığım vardı. Rahatsızlanınca ambulans ile hastaneye getirildim. Kalp sıkışması nedeniyle 11 gün hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde tedavi oldum. Aşırı kilolu olduğum için doktorlar beslenme düzenimi değiştirmemi tavsiye etti. Verdikleri tedavi programına uyarak kilolarımı vermeyi başardım. Başarılı olmamdaki en önemli faktör kendime olan güvenim oldu. ‘Yapabilirim' dedim. Çünkü kilonun getirdiği sağlık riskleri vardı” şeklinde konuştu.

İHA

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