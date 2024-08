Ameliyatsız kalp kapağı değiştirilir mi?

Ameliyatsız kalp kapağı değiştirme, tıp alanında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilen bir prosedür olmasıyla biliniyor.

Bu yöntemin en bilinen uygulaması "Transkateter Aortik Kapak Değişimi" (TAVR) olarak adlandırılır.

TAVR, açık kalp ameliyatı yerine, kateter yoluyla kalp kapağının değiştirilmesini sağlar ve genellikle aort kapağı hastalıkları olan, cerrahi riski yüksek hastalar için tercih edilir.

Prof. Dr. Mehmet Öz, kalp cerrahisi konusunda dünya çapında tanınmış bir uzmandır ve TAVR prosedürünü “kalp kapak hastalığı olan, ancak açık kalp ameliyatı için uygun olmayan hastalar için hayat kurtarıcı bir alternatif” olarak tanımladı.

Dr. Michael Mack, TAVR’ın özellikle yaşlı ve riskli hastalar için etkili ve güvenli bir yöntem olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Dr. Martin Leon, Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde kardiyoloji uzmanı olarak, TAVR’ın yaygınlaşmasının kalp kapak hastalıkları tedavisinde devrim niteliğinde olduğunu ve uzun vadeli sonuçlarının sürekli olarak değerlendirildiğini vurguladı.

TAVR prosedürü üzerine yapılan kapsamlı çalışmalar, bu yöntemle tedavi edilen hastaların, geleneksel açık kalp ameliyatına kıyasla daha hızlı iyileştiğini ve daha az komplikasyon yaşadığını gösterdi.

PARTNER 3 ve Evolut Low Risk gibi büyük klinik çalışmalarda, düşük riskli hastalarda bile TAVR'ın etkili olduğu ve geleneksel cerrahiye yakın uzun vadeli sonuçlar sunduğu ortaya kondu.

Journal of the American College of Cardiology’de yayınlanan bir araştırmada, TAVR uygulanan hastaların 5 yıllık sağkalım oranlarının cerrahi yöntemlerle benzer olduğu, ancak iyileşme sürecinin daha hızlı olduğu belirtildi.

Ayrıca, New England Journal of Medicine’da yayınlanan bir başka çalışma, TAVR’ın özellikle yüksek riskli hasta gruplarında mortaliteyi azalttığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Ameliyatsız kalp kapağı değiştirme, özellikle TAVR yöntemi ile mümkün hale gelmiş ve bu alandaki uzmanlar tarafından desteklenen, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir tedavi seçeneği. Bu yöntem, özellikle cerrahi risk taşıyan hastalar için önemli bir alternatif sundu.

