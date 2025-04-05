Sinan Akçıl'dan şoke eden açıklama: 5 aylık bebek küvette hayatını kaybetti

Sinan Akçıl, X hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Evinde çalışan Olga’nın akrabasına değinen ünlü isim, 'Çok ama çok üzücü bir olay!' diyerek yaşananları aktardı.

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İşte Sinan Akçıl’ın ‘Korkunç bir Instagram kazası’ olarak ifade ettiği o olay:

Güne aldığı kötü bir haberle başladığını belirten Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

Sinan Akçıl Erdoğan’ın annesine hakaret edenlere sert çıktı!

“Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün. Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz ‘Olga’mızın annesinin 5 aylık torunu ‘Varya’ korkunç bir ‘Instagram’ kazası ile hayatını kaybetti…

Çocuğunu küvete koyan gelin, Instagram’a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor…

Zavallı Varya hayatını kaybetti. Haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi… Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen...

Olga az Türkçesi ile diyor ki: Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak”