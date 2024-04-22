Amerika Nijer'den çekilirken yerini Rusya alıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Amerika Nijer'den çekilirken yerini Rusya alıyor
Yaklaşık 1.000 ABD askeri, Nijer'de Temmuz 2023'te gerçekleşen askeri darbenin ardından giderek Moskova'ya yönelen yönetim tarafından ülkeden çıkarılıyor.

Nijer'de meydana gelen Temmuz Darbesi sonrasında ABD ile askeri anlaşmaların askıya alması sonrasında ardından yaklaşık 1.00 ABD askeri ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor.

Uzmanlar Nijer'in bu kritik hamlesini, Mali ve Burkina Faso gibi ülkelerin batılı güçleri sınır dışı etmesi çerçevesinde ele alarak, bölgedeki Rus varlığını güçlendirecek hareketler olarak yorumluyorlar.

ABD ve batılı ülkelerin Afrika'dan geri çekilmesi, Batı Afrika'da değişen jeopolitik manzaranın ve Rusya'nın bölgede artan etkisinin altını çiziyor.

Nijer halkı Temmuz ayındaki darbeden beri batılı güçlerin ülkeyi terk etmesini hızlandırmak için büyük şehirlerde çeşitli gösteriler düzenliyor.

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