Amerika Nijer'den çekilirken yerini Rusya alıyor

Nijer'de meydana gelen Temmuz Darbesi sonrasında ABD ile askeri anlaşmaların askıya alması sonrasında ardından yaklaşık 1.00 ABD askeri ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor.

Uzmanlar Nijer'in bu kritik hamlesini, Mali ve Burkina Faso gibi ülkelerin batılı güçleri sınır dışı etmesi çerçevesinde ele alarak, bölgedeki Rus varlığını güçlendirecek hareketler olarak yorumluyorlar.

ABD ve batılı ülkelerin Afrika'dan geri çekilmesi, Batı Afrika'da değişen jeopolitik manzaranın ve Rusya'nın bölgede artan etkisinin altını çiziyor.

Nijer halkı Temmuz ayındaki darbeden beri batılı güçlerin ülkeyi terk etmesini hızlandırmak için büyük şehirlerde çeşitli gösteriler düzenliyor.