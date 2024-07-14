Amerika’da 3 evden 1’inde silah var

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik miting sırasında gerçekleşen suikast girişimi, ABD'de uzun süredir tartışılan bireysel silahlanma konusunu yeniden gündeme getirdi.

AA muhabirinin Statista'dan derlediği verilere göre, 1972'den bu yana Amerikan hanelerinin en az bir ateşli silaha sahip olma oranı yüzde 37 ile yüzde 47 arasında değişiklik gösterdi.

Verilere göre, ABD'deki evlerin silah sahipliği oranı zaman içinde dalgalanmalar gösterdi. 1972'de hanelerin yüzde 43'ü silah sahibi iken, 1975'te bu oran yüzde 44'e çıktı. 1980'de yüzde 45'e yükselen oran, 1985'te yüzde 44'e geriledi. 1990'da ise yüzde 47'ye ulaşarak artış gösterdi. 2000 yılına gelindiğinde ise silah sahipliği oranı yüzde 39'a düştü.

2003'te yüzde 43'e çıkan silah sahipliği oranı, 2004'te yüzde 38'e geriledi. 2011'de yüzde 45'e kadar yükselen oranlar, sonraki yıllarda dalgalanarak 2023'te yüzde 42 olarak tespit edildi.

Legalreader.com adresinden elde edilen bilgilere göre, ABD'de sivillerin mülkiyetinde yaklaşık 393 milyon ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor. 2023 itibarıyla ülkedeki yetişkin nüfusun 259 milyon olduğu ve bunların 82 milyon 880 bin kişinin en az bir silaha sahip olduğu belirtiliyor. Bu durum, her üç yetişkinden birinin silah sahibi olduğu anlamına geliyor.

Son yıllarda kadınlar arasında silah sahipliği artarken, 2017-2023 döneminde Hispanikler arasında da diğer demografik gruplara göre daha fazla bir artış görüldü. Öte yandan, 18-29 yaş grubunda silah sahipliği yüzde 22 azalırken, Kovid-19 salgını sırasında her 20 yetişkinden birinin ilk kez silah satın aldığı kaydedildi.