Amerika’da kuş gribi vakası. İneklerden bulaştığı açıklandı

Amerika’nın Teksas eyaletinde bir kişide kuş gribi tespit edildi.

Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlık ilk insan kuş gribi vakasını bildirmektedir. Hasta, kuş gribi ile enfekte olduğu tahmin edilen ineklerle temas ettikten sonra hastalandı. Bu, ABD’de bir kişide tanımlanan ikinci kuş gribi vakası" ifadelerine yer verildi.

İNEKLERDE TESPİT EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Teksas ve Kansas eyaletlerinde ineklerde kuş gribi tespit edildiğini açıklanmıştı.



Açıklamada, insanlara bulaşma riskinin düşük olduğu, virüsün pozitif çıktığı ineklerin karantina altına alınarak iki ila üç hafta içerisinde iyileşebileceği belirtilmişti.