Amerikalı kadın Filistinli çocuğu havuzda boğmaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amerikalı kadın Filistinli çocuğu havuzda boğmaya çalıştı

3 yaşındaki Filistin asıllı Müslüman bir kız çocuğunu havuzda boğmaya çalışan Amerikalı bir kadın, cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Polis, suçun ayrımcılık nedeniyle işlendiğini belirtirken, ABD Başkanı Joe Biden olaydan “derin rahatsızlık duyduğunu” açıkladı.

Euless, Teksas'ta meydana gelen şoke edici bir olayda, 3 yaşında Filistin kökenli bir kız çocuğu, bir kadın tarafından yüzme havuzunda boğulmaya çalışıldı. Olay, 19 Mayıs tarihinde bir apartmanın havuzunda gerçekleşti.

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42 yaşındaki Elizabeth Wolf adlı şahıs, 3 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki oğluyla havuzda bulunan Filistin asıllı ABD vatandaşı annenin yanına giderek ayrımcı söylemlerde bulundu. İlk olarak 6 yaşındaki erkek çocuğuna fiziksel saldırıda bulunan Wolf, daha sonra ise 3 yaşındaki kız çocuğunu suyun altına çekerek boğmaya çalıştı. Kız çocuğu diğer apartman sakinlerinin de müdahalesiyle kurtarılırken, polis saldırganı cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına aldı.

CAIR: “NEFRET SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunarak söz konusu aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep etti. Euless Polis Departmanı ise “Suçun ayrımcılık nedeniyle işlendiğine inanılıyor ve Tarrant County Bölge Savcılığı'nca açılan davanın bir parçası da bu" açıklamasında bulundu.

BİDEN: “ÇOCUKLAR ŞİDDETE MARUZ BIRAKILMAMALI"

Başkan Joe Biden da sosyal medya Platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olaya tepki göstererek, “3 yaşındaki Filistin asıllı bir Amerikalının havuzda boğulmaya çalışıldığı haberi beni derinden rahatsız etti” ifadelerini kullandı. Biden, “Hiçbir çocuk şiddet içeren saldırılara maruz bırakılmamalıdır. Kalbim mağdur çocuğun ailesiyle birlikte” dedi.

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