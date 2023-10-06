Amerikalı turist, İsrail Müzesi'ndeki heykellere saldırdı

Kudüs’te bulunan İsrail Müzesi’nde iki tarihi heykeli “Tevrat’a aykırı” diye kıran Amerikalı turist, polis tarafından yakalandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Amerikalı turist, İsrail Müzesi'ndeki heykellere saldırdı

Turistin avukatı, müvekkilinin dini fanatizmle hareket etmediğini savundu.

Roma dönemi heykelleri kırıldı

Olay, İsrail Müzesi’nde meydana geldi. 2. Yüzyıldan kalma iki Roma dönemi heykelini kırmakla suçlanan 40 yaşındaki Amerikalı turist, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Polis, turistin heykelleri “Tevrat’a karşı” olduğu iddiasıyla kırdığını söyledi.

İsrail polisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, kırık bir biçimde yerde duran heykellerin Yunan tanrısı Zeus’un kızı Athena’nın kafası ve Roma tanrısı Nemesis’in kader çarkını kavrayan bir griffin heykeli olduğu görüldü. Heykeller, profesyonel onarım için laboratuvara gönderildi.

Turistin kimliği açıklanmadı

Turistin avukatı, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, müvekkilinin dini fanatizmle hareket ettiği iddiasını reddetti. Avukat, turistin psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.

Turistin kimliği henüz açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Benzer bir olay Şubat’ta yaşanmıştı

Bu arada, Şubat ayında da Kudüs’te Çile Yolu’ndaki Yargılama Kilisesi’nde benzer bir olay yaşanmıştı. Yahudi bir Amerikalı turist, İsa’nın heykelini çekiçle tahrip etmişti. Turist, kilise görevlileri tarafından yakalanmıştı.

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