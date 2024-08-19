Amerikan hava yolu şirketinden flaş karar. 2025 Nisan'a uzattılar

Kaynak: Haber Merkezi
Amerikan hava yolu şirketinden flaş karar. 2025 Nisan'a uzattılar

American Airlines'ten dikkat çeken karar... Şirket, bölgesel gerilimler ve güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail’e ve İsrail'den yapılan uçuşları Nisan 2025’e kadar uzatma kararı aldı.

Amerikalı hava yolu şirketinden dikkat çeken karar...Bölgesel gerilim ve güvenlik endişelerini neden olarak gösteren American Airlines, İsrail'e uçuş kararını yeniden gözden geçirip, uzatma kararı aldı.

Şirket, bu yılın başlarında artan çatışmalar nedeniyle İsrail uçuşlarını askıya almıştı. Bölgedeki devam eden istikrarsızlıkları gerekçe gösteren şirketten yapılan açıklamada, yolcularının ve mürettebatının güvenliği için bu askıya alma süresinin uzatıldığı kaydedildi.

Kararla birlikte şirketin, uçuşları askıya almasından etkilenen yolcular için çeşitli seçenekler hazırladığı belirtiliyor. American Airlines'in yeniden rezervasyon veya geri ödeme seçenekleri sunduğu belirtiliyor.

UÇUŞLARI ÇOK SAYIDA ŞİRKET ASKIYA ALMIŞTI

American Airlines'le birlikte Lufthansa, United Airlines, Delta Air Lines ve Air India gibi diğer büyük havayolu şirketleri de benzer güvenlik riskleri nedeniyle bölgeye uçuşlarını uzatmış veya askıya almıştı. Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle bazı havayolu şirketleri de, hassas hava sahalarından kaçınmak için rotalarını yeniden düzenleme kararı almıştı.

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