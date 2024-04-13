Amerikan Özel Kuvvetleri'nden tedirgin eden karar. Şimdi ne olacak

Ukrayna ile Rusya arasında süren savaş bütün hızıyla devam ederken Amerika'dan tedirgin edici bilgiler gelmeye devam ediyor.

5 Kasım'da gerçekleşecek Amerikan seçimleri öncesi Donald Trump tarafından yapılan "Savaşı bir günde bitiririm" çıkışı ve Trump'ın eyaletlerden teker teker zaferle çıkması uluslararası siyaset uzmanları tarafından Ukrayna - Rus Savaşı'nın son bulacağı yönünde yorumlanırken Amerika Özel Askeri Kuvvetleri'nin aldığı bir karar gündeme bomba gibi düştü.

Uluslararası siyaset hakkında yaptığı önemli tespitlerle kamuoyunun takdirini toplayan gazeteci Ardan Zentürk, şahsi Yotube hesabından yayınladığı son videosunda dikkat çekici bilgileri takipçilerinin istifadesine sundu.

6 AYDA 17.000 ASKER EĞİTİLİYOR

Yıllardan beri açık istihbarat sitelerini taradığını bildiren Zentürk, Amerikan Kara Kuvvetleri John F Kennedy Özel Kuvvetler Savaş Merkezi'ndeki müfredat değişikliğinin ne anlama geldiğini gün yüzüne çıkarttı.

Söz konusu merkezin eğitim müfredatına 29 Nisan'dan itibaren Ukrayna dilinin ekleneceğini bildiren Zentürk "Bu hem savaşın ne kadar uzun süreceğini hem de Amerikan ordusuyla Ukrayna ordusunun günü geldiğinde birlikte harekat yapacağını göstermesi bakımından çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Randy George'un Amerikan Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi'nde yaptığı "Almanya'daki özel eğitim merkezimizde dönemsel olarak 17.000 uluslar Ukraynalı askeri Özel Kuvvetler Programıyla eğitiyoruz, mezun oluyorlar ve yeni bir 17.000 asker geliyor” açıklamasının süreci anlamak adına önemli olduğunun altını çizen usta gazeteci, bir başka Amerikalı yetkilinin "Gelecekte Ukrayna'da çok geniş bir alanda harekat yapacağımız belli olmuştur. Bu alanda bir talep var. Avrupa'da Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı güçlendirme stratejisi izliyoruz" ifadelerini de sözlerine ekledi.

Amerikan Özel Kuvvetleri'nin aldığı Ukrayna dili eğitimine dair kararın, bölgedeki diğer gelişmeler ışığında mercek altına alan Zentürk "Anladığım kadarıyla Ukrayna ordusuyla omuz omuza Ruslarla ciddi bir mücadele vermekte kararlılar yoksa niye bu kadar emek harcasın" diye konuştu.