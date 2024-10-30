Amerikan Türk Cemiyeti’nden Görkemli Gece

ATS’nin 28 Ekim’de New York’un en ikonik buluşma noktalarından Cipriani’de düzenlediği gala gecesi, Türk televizyon ve sinema sektörünün uluslararası başarılarını onurlandırdı. Gecede, Türk sanatçı ve yapımcılarının yanı sıra Hollywood yıldızları da bir araya geldi. İki ülke arasındaki sanatsal iş birliğini güçlendiren gala aynı zamanda Türk televizyon ve sinema sektörünün uluslararası arenadaki öncü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçkin davetliler, kırmızı halıda şıklık yarışına girerken, gecenin organizasyonu ünlü etkinlik planlayıcısı Colin Cowie’nin dokunuşlarıyla bir Hollywood ödül törenini aratmadı. Cipriani’nin tarihi dokusu ve zarif atmosferi de gecenin büyüsünü tamamladı.

Galada, başarılarıyla sınırları aşan üç yapımcı şirkete ve üç sanatçıya özel ödül verildi. Onur Güvenatam (OGM Pictures), Timur Savcı (TIMS&B) ve Kerem Çatay (Ay Yapım) yapımcı olarak ödül alırken; Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel sanatçı kategorisinde onurlandırıldı.

TÖRENDE CUMHURİYET BAYRAMI DA KUTLANDI

Gecede ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı da büyük bir coşkuyla kutlandı. Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanı Suzan Sabancı’nın yaptığı anlamlı konuşma salonda büyük alkış topladı. Sabancı’nın sözleriyle birlikte salonu dolduran davetliler hep birlikte kutlamalara eşlik ederek geceye ayrı bir anlam kattı.

TÜRK DİZİ VE SİNEMA SEKTÖRÜ, ULUSLARARASI ARENADA YÜKSELİYOR

Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanı Suzan Sabancı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk dizi ve sinema sektörü, uluslararası arenada benzersiz bir konuma ulaştı. Yapımlarımız sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından büyük bir hayranlıkla takip ediliyor. Güçlü hikâyeleri ve kaliteli prodüksiyonlarla sınırları aşan sektör, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada ses getiriyor. Ülkemiz, zengin kültürü ve anlatacak eşsiz hikâyeleriyle bu alanda öncü bir rol üstlenmiş durumda. Galamızın beklentilerimizin çok ötesinde bir ilgi görmesi de bunun en güçlü kanıtı.” dedi.

FİLM, TELEVİZYON VE YENİ MEDYA FONU

Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu galayla birlikte, ATS olarak Film, Televizyon ve Yeni Medya Fonu’nu hayata geçirdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hâlihazırda var olan burs fonlarımıza ek olarak, bu yeni fonla birlikte, özellikle ilgili alanlarda ABD’de okumak isteyen öğrencilere destek sağlayacağız. Gala sırasında katılımcılarımız da bu fona bağış yaparak desteklerini gösterdiler. Bu desteklerin gelecekteki yaratıcı nesillere güç vereceğine ve uluslararası pek çok başarıya zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum”