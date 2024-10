Amir Abdur-Rahim 43 yaşında hayatını kaybetti

Güney Florida Üniversitesi'nin erkek basketbol baş antrenörü Amir Abdur-Rahim öldü.

43 yaşında hayatını kaybeden Abdur-Rahim, okulun atletizm internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre , Abdur-Rahim, Tampa bölgesindeki bir hastanede tıbbi bir operasyon geçirirken "işlem sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti."

Abdur-Rahim, Mart 2023'te basketbol takımının baş antrenörü olarak atandı. Geçtiğimiz kış, USF Bulls'taki ilk sezonunda, takımı normal sezonda ilk şampiyonluğuna taşıdı ve American Athletic Conference Yılın Antrenörü seçildi. Ayrıca, normal sezonda ilk kez ilk 25'e girdiler.

We are heartbroken over the passing of Coach Abdur-Rahim.



A tremendous man & leader with an infectious personality that was a shining light to all he encountered.



Our thoughts & prayers are with his family, friends and everyone that he left a lasting impact on. pic.twitter.com/h353f3FNno