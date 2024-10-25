Amir Abdur-Rahim 43 yaşında hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Amir Abdur-Rahim 43 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de eğitim veren Güney Florida Üniversitesi'nin atletizm bölümünden yapılan açıklamada, Abdur-Rahim'in Tampa bölgesindeki bir hastanede ameliyat olduğu sırada "yaşanan ciddi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini" belirtildi.

Güney Florida Üniversitesi'nin erkek basketbol baş antrenörü Amir Abdur-Rahim öldü.

43 yaşında hayatını kaybeden Abdur-Rahim, okulun atletizm internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre , Abdur-Rahim, Tampa bölgesindeki bir hastanede tıbbi bir operasyon geçirirken "işlem sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti."

Abdur-Rahim, Mart 2023'te basketbol takımının baş antrenörü olarak atandı. Geçtiğimiz kış, USF Bulls'taki ilk sezonunda, takımı normal sezonda ilk şampiyonluğuna taşıdı ve American Athletic Conference Yılın Antrenörü seçildi. Ayrıca, normal sezonda ilk kez ilk 25'e girdiler.

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