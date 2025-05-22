Amorim ilk finalini kaybetti: Manchester’in kabusu bitmiyor

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi’nden de eli boş döndü.

Kırmızı Şeytanlar’da Kasım ayında görevden alınan Eric Ten Haag’ın yerine teknik direktörlüğe getirilen Ruben Amorim, takımının kötü gidişatını ligde değiştiremezken Avrupa Ligi’nde finale kadar taşımayı başarmıştı.

Kabus gibi geçen sezonun ardından taraftarını Avrupa Ligi Kupası ile teselli etmek isteyen Amorim hedefine ulaşamadı. Portekizli çalıştırıcı kariyerinde ilk kez çıktığı Avrupa Ligi finalini kaybetti.

Manchester United son olarak 2017’de Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’ni kazandı. United 2021'de de kupa finalini penaltı atışları sonucu Villarreal'e kaybetmişti.