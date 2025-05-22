Amorim ilk finalini kaybetti: Manchester’in kabusu bitmiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Amorim ilk finalini kaybetti: Manchester’in kabusu bitmiyor

Manchester United’ın kötü gidişatına engel olamayan Ruben Amorim, çıktığı ilk kupa finalini de kaybetti.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi’nden de eli boş döndü.

Kırmızı Şeytanlar’da Kasım ayında görevden alınan Eric Ten Haag’ın yerine teknik direktörlüğe getirilen Ruben Amorim, takımının kötü gidişatını ligde değiştiremezken Avrupa Ligi’nde finale kadar taşımayı başarmıştı.

Kabus gibi geçen sezonun ardından taraftarını Avrupa Ligi Kupası ile teselli etmek isteyen Amorim hedefine ulaşamadı. Portekizli çalıştırıcı kariyerinde ilk kez çıktığı Avrupa Ligi finalini kaybetti.

Manchester United son olarak 2017’de Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’ni kazandı. United 2021'de de kupa finalini penaltı atışları sonucu Villarreal'e kaybetmişti.

Son Haberler
54.4 milyon dolarlık müdahale: Uçan Hollandalı
54.4 milyon dolarlık müdahale: Uçan Hollandalı
Tunceli'de deprem (21 Mayıs 2025)
Tunceli'de deprem (21 Mayıs 2025)
"Lazer tutma" kavgası: 2 kişi bıçaklandı
"Lazer tutma" kavgası: 2 kişi bıçaklandı
Topun ağzındaki Postecoglou tarihe geçti: İlkleri başardı
Topun ağzındaki Postecoglou tarihe geçti: İlkleri başardı
Fırında nar gibi kızarmış tavuk budu yapmanın yolu: Şeflerin gizli yöntemi
Fırında nar gibi kızarmış tavuk budu yapmanın yolu: Şeflerin gizli yöntemi