Amorim'den unutulmaz veda: Sporting 4 - Manchester City 1

Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Ruben Amorim, Sporting'deki son iç saha maçında takımına unutulmaz bir galibiyet yaşattı. Sporting, İngiliz devi Manchester City’i 3-1 yenerek City'nin 2018'den bu yana ilk kez üst üste üç maç kaybetmesine neden oldu. Amorim’in takımı, Guardiola’nın teknik direktörlük kariyerinde nadiren yaşadığı bir düşüş dönemine denk gelen bu sonuçla City'yi mağlup etti. Üstelik City’nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, ikinci yarıda kazandığı penaltıyı üst direğe nişanlayarak City’nin umutlarını tamamen söndürdü.

Sporting'in İsveçli forveti Viktor Gyokeres, hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Phil Foden'ın erken gelen golüne 38. dakikada karşılık veren Gyokeres, maçın ikinci yarısında iki penaltıdan yararlanarak skoru Sporting lehine çevirdi. Gyokeres’in ilk penaltı golü, Maximiliano Araujo'nun ikinci yarının hemen başında attığı golle gelen moral üstünlüğünü daha da pekiştirdi.

Guardiola ve City'nin Kriz Dönemi

Manchester City, sakatlıklarla boğuşurken genç savunmacı Jahmai Simpson-Pusey'e zorunlu bir görev verildi. 19 yaşındaki oyuncu, Gyokeres karşısında zor anlar yaşadı. Maç sırasında Manuel Akanji'nin kafasına darbe alarak yerde kalması ise Guardiola’yı endişelendirdi. Ancak Akanji maça devam edebildi.

Guardiola sezonun zorlu geçeceğini öngörmüştü ve bu tahmini şimdiden doğrulanıyor. City'nin en önemli gol silahı Haaland da dahil olmak üzere birçok oyuncunun performans düşüklüğü yaşaması Guardiola’nın işini daha da zorlaştırıyor. Haaland, son altı maçının dördünde gol atamayarak takımın skor gücünde sıkıntı yaşattı.

Sporting Taraftarları Coşkulu, United'da Beklentiler Yüksek

Gyokeres'in ismi Manchester United ile anılmaya başlarken, Ruben Amorim ise Pazar günü Braga'daki son maçı öncesinde taraftarına veda etmeye hazırlanıyor. Sporting'deki başarısıyla Avrupa’nın dikkatini çeken İsveçli golcü, City karşısında ortaya koyduğu performansla kendini bir kez daha kanıtladı.