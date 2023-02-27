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Amsterdam’da yüksek kiralar protesto edildi

Amsterdam’da toplanan yüzlerce gösterici, şehirde ve ülke genelindeki ev sayısının yetersizliğini ve kiraların çok yüksek olmasını protesto etti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:14
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Amsterdam’da konut sıkıntısı ve yüksek kiralar protesto edildi

Amsterdam’da yüksek kiralar protesto edildi
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı’nda düzenlenen protestoya katılan yüzlerce gösterici, hükümetten daha fazla konut yapılmasını ve düşük kiralı sosyal evlerin sayısının arttırılmasını talep etti.

Göstericiler, ünlü mağazaların bulunduğu alışveriş caddesi Kalverstraat üzerinden Amstel'deki belediye binasına kadar yürüdü.

"Yaşam protestosu" adı verilen gösteride, artan konut fiyatları, kiraların yükselmesi, sosyal konut bekleme sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde bütçeye uygun ev bulmanın zorluklarına dikkati çekti.

Gösteriyi organize eden kurumlar adına AA muhabirine açıklama yapan Mustafa Issaaviyen, konut sıkıntısı sebebiyle “kent hakkı” isimli bir inisiyatif başlattıklarını belirterek, "Yeni evlerin yapılması ve kiracıların hakkının korunmasıyla konut krizinin bitirilmesini istiyoruz." dedi.

Protestocular, üzerinde "Barınma hakkı insan hakkıdır", "Kiraların yükselmesini durdurun", "Özel sektöre düzenleme getirin", "Ticareti değil, toplumun barınmasını önceleyin" ve "Sadece var olma hakkımı istiyorum" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösterideki konuşmalarda, ülkede yaklaşık 315 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğu kaydedilerek, Hollanda hükümetinin konut politikasını gözden geçirmesi istendi.

Dar gelirlilere ve öğrencilere yeterince konut sağlanmasını isteyen konuşmacılar, konutların özel şirketlerce satın alınarak kira sektörünün tekelleşmesinin önüne geçilmesini talep etti.

Konut satışları ve kiralamalarda ayrımcılık yapılmamasını isteyen göstericiler, hükümetin konut işlerinden sorumlu yetkililerini soruna çare bulmaya çağırdı.

İçlerinde bebekli ailelerin de bulunduğu protestocuların bir kısmı kartondan yaptığı maket evin üzerine, "Ancak bu eve param yetiyor" yazarak yükselen fiyatları karikatürize etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında geçen protesto, olaysız sona erdi. (AA)

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