Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı adam ortalığı karıştırdı

İstanbul-Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na önünde havaya ateş eden bir kişi daha sonra intihar edeceğini söyledi. Hareketli anlara neden olan silahlı kişi, başsavcıya mektup iletilmesini istedi.

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı adam ortalığı karıştırdı

DHA’nın haberine göre, olay, saat 14.00 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Anadolu Adliyesi protokol girişinden giren bir kişi, elindeki silahla ilk olarak havaya bir el ateş etti. Daha sonra silahı boynuna dayayan kişi yanında getirdiği mektubun başsavcı tarafından okunmasını istedi. Dakikalarca elindeki mektubu polis ekiplerine gösteren şüpheli, " Bu mektup ailem için" , "Bu mektubu devletin savcısı okuyacak" diye bağırdı. "Ailem ve çocuklarım için bunu yapıyorum" şeklinde de bağıran şüpheli bir süre sonra elindeki mektubu yere attı. Şüpheli çok geçmeden polis ekipleri tarafından ikna edildi. İntihar girişimi nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemi alınırken, intihar girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı.

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