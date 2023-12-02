Anadolu Ajansı kameramanı Gazze'de hayatını kaybetti

Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalarda, İsrail ordusu hedef gözetmeksizin Gazze Şeridi'ni hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip eden Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.

Savvaf'ın dayısının oğlu Hasan Ismameh, Anadolu Ajansı (AA),muhabirine yaptığı açıklamada, "Kameraman Muntasır es-Savvaf, kardeşi Mervan ve bazı akrabaları Gazze Şeridi'nin güneyindeki ed-Durc mahallesinde İsrail bombardımanında şehit oldu." dedi.

Muntasır'ın bombardımanda ağır yaralandığını ve yaklaşık yarım saat ambulans ve sağlık ekiplerini beklediklerini ancak gelmemesi üzerine şahsi bir araçla Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini ifade eden Ismameh, doktorların, Muntasır'ın durumunun ağır olduğunu ve çok kan kaybettiğini belirterek tıbbi yetersizlikten dolayı müdahale edemediklerini söyledi.

Ismameh, Muntasır'ın kardeşi ve akrabalarıyla birlikte kentteki el-Batş mezarlığına defnedildiklerini kaydetti.