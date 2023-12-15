Anadolu Efes 7. mağlubiyetini aldı

Kaynak: AA
Anadolu Efes 7. mağlubiyetini aldı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 14. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 95-86'lık skorla kaybetti.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine 95-86 yenildi.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligdeki 7. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi Tel Aviv 8. galibiyetini aldı.

Maccabi Tel Aviv: 95 - Anadolu Efes: 86

Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Maccabi Tel Aviv: Brown 21, Baldwin 4, Cohen 2, Nebo 8, Colson 19, Cleveland 5, Webb 14, Sorkin 8, Rivero 2, Blatt 12
Anadolu Efes: Larkin 17, Erten Gazi 3, Thompson 22, Hollatz 3, Ercan Osmani 2, Oturu 7, Daum 20, Jones 12 Burakcan Yıldızlı, Melih Tunca
1. Periyot: 29-20
Devre: 45-48
3. Periyot: 66-64

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