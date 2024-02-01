Anadolu Efes ayrılığı duyurdu. Farklı Zalgiris yenilgisi sonu oldu

Kaynak: Haber Merkezi Ali Öncü
Anadolu Efes ayrılığı duyurdu. Farklı Zalgiris yenilgisi sonu oldu
Anadolu Efes; başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes'te, EuroLeague'deki kötü sonuçların faturası başantrenör Erdem Can'a kesildi.
Son oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında 26 sayı farkla (96-70) yenik terk eden Lacivert-Beyazlılar'da, Erdem Can ile yollar ayrıldı.
Anadolu Efes; EuroLeague'de 9 galibiyet 15 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz."

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