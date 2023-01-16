Kim tutar Anadolu Efes'i. Farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta son maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-77 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz
Anadolu Efes: Larkin 17, Beaubois 16, Karahan Tuan Efeoğlu, Bryant 2, Erten Gazi, Furkan Haltalı 13, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 10, M'Baye 17, Zizic 14, Dunston 2
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 22, Arca Tülüoğlu, Harrison 15, Rogkavopoulos 15, Altan Erol, Bilgehan Diril, Peterka 13, Gökhan Aydın, Bertan Baştan, Ayberk Olmaz 2, Eyüp Can Öncü, Hamilton 10
1. Periyot: 25-17
Devre: 44-36
3. Periyot: 74-63
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