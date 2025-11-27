EuroLeague’de 13. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Monaco'ya konuk oldu. İlk çeyrekte dengeli bir oyun vardı. Lacivert beyazlılar hücumda iyi iş yapmasına karşın Alpha Diallo ve Daniel Theis’ı bir türlü savunamadı. İlk periyod 25-22 Fransız ekibinin üstünlüğüyle bitti. İkinci çeyrekte Efes Isaia Cordinier’in sayıları ile maça tutundu. Monaco, Alpha Diallo'nun yanına Mike James'in eklenmesiyle skor bulmakta zorlanmadı ve ilk yarıyı 50-43 önde kapadı.

ANADOLU EFES İKİNCİ YARIDA KABUSU YAŞADI

Anadolu Efes ikinci yarıda resmen kabusu yaşadı. Bir türlü skor bulamayan lacivert beyazlılar rakibin hücumlarını da durduramadı. Üçüncü çeyrekte sadece 10 sayı bulan Efes son 10 dakikaya 70-53 geride başladı. Son çeyrekte Monaco iyice coştu. Ardı ardına gelen sayılarla fark iyice açıldı. Karşılaşma 102-66 biterken Anadolu Efes 13 haftada 8. yenilgisini, Monaco ise 8. galibiyetini aldı.

13. hafta sonunda Fenerbahçe 8, Anadolu Efes ise 15. sırada bulunuyor. EuroLeauge'de takımların birbirine çok yakın oldukları göze çarpıyor. Lider Hapoel Tel Aviv ile Fenerbahçe arasında sadece bir galibiyet fark var.