Galatasaray, EuroLeague Kadınlar B Grubu’nun altıncı ve son haftasında deplasmanda 83-64 yendiği Macaristan'ın Sopron takımını konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada sarı kırmızılılar ilk dakikadan itibaren üstünlüğünü rakibini hissettirdi.

İlk 10 dakikayı 31-15 önde geçen Cim Bom soyunma odasına 58-28'lik skorla girdi. İkinci yarıda farkı açmayı sürdüren Galatasaray, üçüncü çeyreği 82-39'lik skorla tamamladı. Ev sahibi karşılaşmadan 50 sayı farkla 104-54 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar, İtalyan Famila Schio ile Fransız Flammes Carolo Basket’in bulunduğu grupta 6. maçını da kazandı.

FENERBAHÇE ATİNA'DA ŞOV YAPTI

Fenerbahçe de Kadınlar EuroLeague C Grubu’nu namağlup lider tamamladı. Sarı lacivertliler Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşılaştı. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada ilk periyodu 31-8 önde tamamlayan Kanarya, devre arasına 49-26 üstünlükle girdi. İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 79-39 önde girdiği karşılaşmayı 52 sayı farkla 99-47 kazandı. Sarı lacivertliler, bu skorla 6’da 6 yaparak lider tamamladı. Kanarya'da Meesseman 19, McBride 18 ve Gustafson da 16 sayıyla galibiyete büyük rol oynadı.