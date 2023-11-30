Anadolu Efes Sırbistan deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini mağlup etmişti.
ANADOLU EFES 16.SIRADA
Lacivert-beyazlı ekip, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada, ev sahibi ekip 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada Anadolu Efes'in galibiyetlerde 10'a 4 üstünlüğü bulunuyor.